В Вязьме прокуратура обязала администрацию признать многоквартирный дом аварийным. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В жилом доме 75Б по улице Ленина в Вязьме обрушилось потолочное перекрытие и часть потолка. Многоквартирный дом был построен в 1955 году.

Прокуратура Смоленской области инициировала проведение проверки. Причиной обрушения явилось неудовлетворительное состояние строительных кровли дома и потолочных перекрытий, ввиду их гнилостного состояния.

После произошедшего местная администрация не приняла меры по признанию указанного дома аварийным и расселению проживающих в нем людей.

– По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о признании бездействия местной администрации по признанию многоквартирного дома аварийным и непринятии мер по его расселению незаконным, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время фактическое исполнение решение суда находится на контроле у межрайонной прокуратуры.

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