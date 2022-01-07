Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 января: 98 человек заразились за сутки

За последние сутки диагноз подтвердился у 98 смолян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным столичного Оперштаба, в общей сложности выявлено 85 550 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 98 смолян.

Всего 76 724 человек выздоровели и выписались с начала пандемии. Не справились с болезнью 2 409, из них 8 – за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 040 человек, из них 3 998 – на самоизоляции, 1 042 – в стационаре. Полностью завершили вакцинацию 413 997 жителей региона.

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