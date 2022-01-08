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Общество8 января 2022 6:11

СК организовал проверку после пожара в смоленской больнице

Никто из пациентов не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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СК организовал проверку после пожара в смоленской больнице. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

СК организовал проверку после пожара в смоленской больнице. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Утром 7 января в одной из палат клинической больницы №1 произошло возгорание. По предварительной версии причиной пожара могла стать неисправность светильника. В результате случившегося никто не пострадал, всех пациентов перевели в другой корпус.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, по данному факту организована проверка. На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники МЧС. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что в Вязьме прокуратура обязала администрацию признать многоквартирный дом аварийным. В сентябре 2021 года в здании обрушился потолок.