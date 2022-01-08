В Смоленске человек погиб в пожаре в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл около 23:50 в пятницу, 7 января. В посёлке Серебрянка города Смоленска загорелся частный дом. Полыхающую постройку увидели соседи около полуночи, они же и вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия 15 спасателей ликвидировали возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, внутри строения был обнаружен погибший человек. Его личность устанавливается.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске спасатели эвакуировали 7 человек из-за пожара в пятиэтажке. Причиной возгорания могла стать техническая неисправность кухонной плиты.