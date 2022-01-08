Школьники повторили правила электробезопасности со Смоленскэнерго

Фото: ПАО «Россети».

В 2021 году специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» проводили работу по реализации программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах филиала в очной и дистанционной форме, сообщает пресс-служба компании.

Особое внимание было уделено мероприятиям информационно-разъяснительного характера среди различных групп населения, в том числе детей.

Было проведено с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности 33 тематических занятия в учебных заведениях области, на которых побывали 990 детей и подростков в возрасте от семи до пятнадцати лет из разных населенных пунктов всех районов Смоленской области. Детям рассказали об опасности электричества, продемонстрировали плакаты и ролики по правилам электробезопасности вблизи действующих электроустановок, а также показали предметы экипировки электромонтера – диэлектрические перчатки, боты, каску, костюм, рассказали о профессии энергетика.

Ежегодно специалисты «Россети Центр Смоленскэнерго» приезжают в школы, детские сады, интернаты, лагеря отдыха с тематическими мероприятиями по электробезопасности для разных возрастных групп. Энергетики филиала постоянно ищут новые формы взаимодействия с детьми – кроме традиционных лекций проводятся энергоквесты, экскурсии на энергообъекты, игровые занятия и викторины. Уже не первый год при содействии руководства библиотек г. Смоленска проводятся тематические мероприятия для маленьких читателей, направленные на изучение правил электробезопасности и энергоэффективности, профессиональную ориентацию.

«В филиале на протяжении нескольких лет реализуется программа по детской электробезопасности, включающая в себя целый комплекс организационных, технических и информационно-разъяснительных мероприятий. Наша главная цель – не только напомнить подрастающему поколению элементарные правила безопасности вблизи энергообъектов, но и акцентировать их внимание на неукоснительности их соблюдения, чтобы обезопасить их жизнь и здоровье», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.