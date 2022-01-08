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Здоровье8 января 2022 8:53

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 января: 2 414 человек погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 8 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Всего 85 632 жителя Смоленской области заразились COVID-19 с начала пандемии.

Всего 85 632 жителя Смоленской области заразились COVID-19 с начала пандемии.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего 85 632 жителя Смоленской области заразились COVID-19 с начала пандемии, из них 82 – за последние сутки.

По информации столичного Оперштаба, не справились с заболеванием 2 414 человек, 5 – погибли за сутки. Общее число выздоровевших на данный составляет 77 236.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 097 человек, из них 4 031 – в режиме самоизоляции, 1 066 – в стационаре.

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