Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 января: 2 414 человек погибли с начала пандемии

Всего 85 632 жителя Смоленской области заразились COVID-19 с начала пандемии.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Всего 85 632 жителя Смоленской области заразились COVID-19 с начала пандемии, из них 82 – за последние сутки.
По информации столичного Оперштаба, не справились с заболеванием 2 414 человек, 5 – погибли за сутки. Общее число выздоровевших на данный составляет 77 236.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Под медицинским наблюдением находятся 5 097 человек, из них 4 031 – в режиме самоизоляции, 1 066 – в стационаре.
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