В Смоленске водитель такси избил пассажирку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об инциденте рассказала местная жительница в соцсетях. По её словам, 8 января около 21:20 она вместе с молодым человеком стала свидетелем страшной картины на Киевском переулке рядом со стадионом МЭИ. Водитель такси на серебристом Renault Logan, избивая и оскорбляя, выкинул пассажирку из такси.

Очевидцы произошедшего решили помочь женщине и выяснить, что произошло:

–Женщина лежала на снегу без обуви, водитель избивал её ногами, пока мы не подошли, а когда подошли, он быстро уехал. Спустя примерно минуту она подала признаки жизни, мы её подняли и предложили вызвать скорую, женщина отказалась и попросила отвезти её домой, куда она и пыталась доехать на такси.

Пострадавшая рассказала, что советовала водителю не ехать вверх, в сторону Энергоинститута, так как там гололёд и много снега, машина могла застрять. Водитель проигнорировал обращение и поехал туда, вследствие чего не смог подняться на горку. Это разозлило мужчину, он начал оскорблять пассажирку, вышел из машины, открыл дверь и стал избивать женщину руками. После вытащил из автомобиля, ударил ногой и уехал.

Местная жительница сообщила, что пострадавшую женщину отвезли домой, где её встретил сын. Также автор поста дала напутствие компании-перевозчику, чтобы руководство обратило внимание на подбор персонала.

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