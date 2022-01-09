Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 января: 50 человек заразились за сутки

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 50 жителей Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 50 жителей Смоленской области. По информации столичного Оперштаба, общее число заразившихся в регионе составляет 85 682.

Погибли за прошедшие сутки 7 человек, всего 2 421 скончались от коронавируса. Успешно справились с болезнью 477 смолян, 77 713 – с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 4 060 – на самоизоляции, 1 037 – в стационаре.

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