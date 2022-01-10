В Смоленске нетрезвый мужчина ударил знакомого табуретом по голове. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Медики одной из больниц Смоленска сообщили в полицию о госпитализации мужчины с травмой головы.

Со слов пострадавшего, он выпивал в компании знакомых в квартире одного из домов в Городке Коминтерна, где между собутыльниками произошёл конфликт. Один из присутствующих ударил мужчину табуретом по затылку.

Сотрудники полиции установили, что травмы пострадавшему причинил ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Он пояснил свою агрессию тем, что знакомые в ходе возникшей ссоры начали выгонять его из квартиры. Это его разозлило, он схватил попавшийся под руки табурет, которым и нанес удар.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что в отношении смолянина возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске водитель такси избил пассажирку. Мужчину разозлил совет о том, где лучше проехать.