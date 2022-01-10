Более 450 населённых пунктов Смоленской области получат доступ к высокоскоростному интернету

Более 450 населённых пунктов Смоленщины получат доступ к высокоскоростному интернету. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

27 января подведут итоги голосования за подключение к мобильной связи LTE (4G) малых населённых пунктов региона. Голосование проводилось в рамках реализации второго этапа программы по устранению цифрового неравенства. До 15 ноября в нем могли принять участие жители всех регионов России.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что на данный момент обработано более 5,6 тысяч голосов, поступивших на портал от жителей Смоленщины. Кроме того, при подсчёте голосов будут учтены более 10 тысяч письменных обращений от россиян, в том числе – от смолян.

Программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется до 2030 года. В рамках ее исполнения в Смоленской области уже установлены 58 станций мобильной связи. Например, осенью 2021 года состоялось торжественное открытие таких станций в деревнях Титково (Кардымовский район) и Старое Село (Сафоновский район).

Планируется, что до 2030 года мобильная связь появится более чем в 450 населенных пунктах региона.

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