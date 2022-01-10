Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 10 января. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В понедельник, 10 января, на территории Смоленской области будет облачно. Согласно прогнозам смоленского ЦГМС, возможна слабая метель, на отдельных участках дорог снежные заносы. Ветер подует северной четверти 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, ночью будет падать, днём расти.

ГУ МЧС по Смоленской области напоминает о соблюдении правил безопасности. В такую погоду и от пешеходов, и от водителей требуется повышенное внимание и осторожность.

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