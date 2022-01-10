Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 7:48

Начальник ГУ Смоленской области по делам молодежи Олег Иванов покидает пост

Он занимал должность почти шесть лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Начальник ГУ Смоленской области по делам молодежи Олег Иванов покидает пост. Фото: ivanov-ov.ru.

Начальник ГУ Смоленской области по делам молодежи Олег Иванов покидает пост. Фото: ivanov-ov.ru.

10 января начальник Главного управления Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию сообщил о своём уходе с должности:

– Прежде всего, хочу поблагодарить губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского за доверие мне, в тот момент главе Кардымовского района, возглавить новый орган исполнительной власти региона, а также полученный за это время опыт и жизненную школу.

С 2010 года он занимал руководящие должности в администрации Кардымовского района. В 2016 был назначен на должность начальника ГУ Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Подводя итоги своей работы на этом посту, Олег Иванов отметил, что за эти годы было организовано сотрудничество со всеми структурами и ведомствами, а молодёжный компонент вошёл во все региональные и национальные проекты. Некоторые мероприятия вошли в федеральный календарь и стали международными.

– Нам удалось заложить новые традиции, а добровольческое движение набрало силу и прошло проверку на прочность в самые тяжёлые этапы пандемии. И самое главное – сформирована сильная команда профессионалов Главного управления, авторитетность которой, неоднократно отмечалась со стороны руководителей разных уровней власти, в том числе и федерального, – написал Олег Иванов на своей странице в соцсетях.

Читай также: более 450 населённых пунктов Смоленской области получат доступ к высокоскоростному интернету. В рамках реализации федеральной программы в регионе уже установлены 58 станций мобильной связи.