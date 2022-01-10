Начальник ГУ Смоленской области по делам молодежи Олег Иванов покидает пост. Фото: ivanov-ov.ru.

10 января начальник Главного управления Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию сообщил о своём уходе с должности:

– Прежде всего, хочу поблагодарить губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского за доверие мне, в тот момент главе Кардымовского района, возглавить новый орган исполнительной власти региона, а также полученный за это время опыт и жизненную школу.

С 2010 года он занимал руководящие должности в администрации Кардымовского района. В 2016 был назначен на должность начальника ГУ Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Подводя итоги своей работы на этом посту, Олег Иванов отметил, что за эти годы было организовано сотрудничество со всеми структурами и ведомствами, а молодёжный компонент вошёл во все региональные и национальные проекты. Некоторые мероприятия вошли в федеральный календарь и стали международными.

– Нам удалось заложить новые традиции, а добровольческое движение набрало силу и прошло проверку на прочность в самые тяжёлые этапы пандемии. И самое главное – сформирована сильная команда профессионалов Главного управления, авторитетность которой, неоднократно отмечалась со стороны руководителей разных уровней власти, в том числе и федерального, – написал Олег Иванов на своей странице в соцсетях.

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