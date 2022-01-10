Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 января: 2 429 человек погибли с начала пандемии

Всего 85 750 жителей Смоленской области заразились коронавирусом с начала пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего 85 750 жителей Смоленской области заразились коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки диагноз подтвердился у 68 человек.

По данным столичного Оперштаба, статус «экс-пациента» получили 78 136 человек. Не справились с осложнениями 2 429 жителя региона, за стуки погибли 8 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 049 человек, из них 3 994 – в режиме самоизоляции, 1 055 – в стационаре.

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