В Смоленске планируют оптимизировать структуру администраций. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В ходе утренней планерки 10 января Андрей Борисов рассказал о предстоящей оптимизации городской власти.

В первую очередь изменения коснутся администраций Ленинского, Заднепровского и Промышленного районов. Их полномочия и функции будут переданы подразделениям администрации города Смоленска в статусе Управлений, образуемым по территориальному принципу курирования. В целом, функционал новых управлений останется прежним, однако будет ликвидирован ряд дублирующих функций.

Также, по словам Андрея Борисова, в 2022 году планируется объединение двух муниципальных дорожных предприятий СпецАвто и Дормостстроя. В ближайшее время при поддержке губернатора Алексея Островского будет закуплена коммунальная уборочная техника.

В пресс-службе городской администрации отметили, что еще одной важной задачей для городских властей является запуск программы по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, рассчитанной на несколько лет.

Читай также: начальник ГУ Смоленской области по делам молодежи покидает пост. Олег Иванов занимал должность почти шесть лет.