Бывший начальник смоленского Росимущества и её пособник заключены под стражу. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В отношении бывшей сотрудницы Росимущества и ее пособников возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества управления Росимущества получила информацию об изъятии Смоленской таможней на основании решения суда 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы.

Женщина, используя свои служебные полномочия, приняла решение об уничтожении товаров, несмотря на то, что в этом не было необходимости и противоречило задачам и требованиям, предъявляемым к ведомству. Установлено, что 54-летний руководитель общества, с которым заключен госконтракт по приему, транспортировке и уничтожению имущества, содействовал этому.

После получения имущества от Смоленской таможни по указанию чиновницы и её пособника на него был подготовлен фиктивный акт уничтожения, а сами товары отправлены на территорию Московской области для продажи.

По заключению таможенной экспертизы рыночная стоимость 109 ковров ручной работы составляет более 43 миллионов рублей. Точная сумма ущерба пока устанавливается.

Бывшей сотруднице Росимущества предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а её знакомому – в пособничестве. 31 декабря 2021 года по решению суда обвиняемых заключили под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Смоленской области. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых.

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