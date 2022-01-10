Коммунальные службы Смоленска работают в усиленном режиме из-за снегопада. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Круглосуточно магистральные улицы очищают механизированные бригады МБУ «СпецАвто», второстепенные улицы – техника МБУ «Дормостстрой», а в парках и скверах работает МБУ «Зеленстрой». Дворовые территории в зоне ответственности управляющих компаний.

Особое внимание уделяется спускам и подъемам, оживленным перекресткам – участкам, где наибольшая вероятность возникновения ДТП.

В течение суток в работах принимали участие 57 единиц техники «СпецАвто», было убрано 390,7 кубометров снега, сообщили в пресс-службе городской администрации. Владельцев автомобилей просят не оставлять машины на обочинах, чтобы не препятствовать своевременной и качественной снегоуборке.

Читай также: в Смоленске планируют оптимизировать структуру администраций. В 2022 году городскую власть ждут значительные преобразования.