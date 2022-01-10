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Общество10 января 2022 14:08

Смоленские школы приступили к занятиям в штатном режиме

Процесс обучения будет организован с учётом всех противоэпидемиологических требований
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские школы приступили к занятиям в штатном режиме. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Смоленские школы приступили к занятиям в штатном режиме. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях рассказал, как будут работать смоленские школы с учетом нынешней эпидобстановки.

10 января все образовательные организации региона после зимних каникул приступили к занятиям в штатном режиме. По поручению главы региона руководством профильного департамента будут организованы внеплановые выезды в детские сады и школы с целью контроля за соблюдением противоэпидемиологических требований и выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.

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