Смоленские школы приступили к занятиям в штатном режиме. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях рассказал, как будут работать смоленские школы с учетом нынешней эпидобстановки.

10 января все образовательные организации региона после зимних каникул приступили к занятиям в штатном режиме. По поручению главы региона руководством профильного департамента будут организованы внеплановые выезды в детские сады и школы с целью контроля за соблюдением противоэпидемиологических требований и выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.

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