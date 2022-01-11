В Смоленске мужчина избил сожительницу табуретом во время ссоры. Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о причинении телесных повреждений.

Смолянка рассказала, что между ней и её сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил пострадавшую табуретом по голове. Полученные травмы квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

Участковый установил местонахождение предполагаемого злоумышленника. Ранее судимого 30-летнего смолянина доставили в дежурную часть для установления обстоятельств произошедшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске нетрезвый мужчина ударил знакомого табуретом по голове. Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.