Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству оценки регулирующего воздействия. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Министерство экономического развития России представило результаты Рейтинга регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы за 2021 год. Смоленская область вошла в ТОП-12 регионов-лидеров с высшим уровнем развития ОРВ.

Данная процедура внедрена в регионе с 2014 года. Она позволяет на стадии разработки нормативных правовых актов предотвращать появление необоснованных ограничений и избыточных требований для предпринимателей.

В 2021 году Смоленская область добилась значительных успехов в обеспечении прозрачности процессов нормотворчества, а в 2020 году входила в группу регионов с хорошим уровнем оценки качества проведения ОРВ.

Показатель эффективности института имеет большое значение для оценки эффективности деятельности органов власти по созданию благоприятного бизнес-климата для успешного развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионе.

В пресс-службе областной администрации отметили, что вопрос принятия нормативных правовых актов при участии представителей бизнес-сообщества, находится в фокусе особого внимания губернатора Алексея Островского.

В настоящее время сформирована необходимая нормативная правовая база, которая обновляется с учетом изменений федерального законодательства и практик применения. Кроме того, с 1 ноября 2021 года в обязательном порядке проводятся публичные обсуждения в отношении всех разрабатываемых проектов нормативных правовых актов.

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