В Смоленске две квартиры сгорели за сутки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В многоквартирном доме на улице Попова пожар случился около 15:30 в понедельник, 10 января. 7 спасателей и 7 пожарных машин выехали на место происшествия. В результате квартира повреждена огнём. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, имеется пострадавший.

В тот же день загорелась квартира на улице Кирова. Вызов поступил пожарным в 21:40. Сюда прибыли автоцистерны и 8 спасателей. Пламя удалось потушить, квартира тоже повреждена огнём.

Причины пожаров пока устанавливаются специалистами.

Ранее «КП» писала, что в Рославльском районе фура сбила лося и съехала в кювет. О произошедшем сообщили смоляне в соцсетях.