Похолодание и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 11 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 11 января, в регионе будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица.

Ветер подует северной четверти, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -12°C…-7°C.

В Смоленске: -12°C...-10°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, будет расти.

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