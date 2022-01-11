59 единиц техники задействованы для уборки снега на федеральных дорогах в Смоленской области. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

На федеральных дорогах в Смоленской области за сутки задействовали 59 единиц техники для обеспечения бесперебойного проезда. Об этом сообщили в профильном департаменте.

Для обработки дорог ночью израсходовано 325 тонн соли и 254 тонны пескосоляной смеси.

Водителей просят планировать поездки заранее, учитывая погодные условия, соблюдать ПДД и не препятствовать работе дорожной техники.

А пешеходам следует быть внимательнее при переходе через проезжую часть дорог и иметь светоотражающие элементы на верхней одежде.

Ранее «КП» писала, что коммунальные службы Смоленска работают в усиленном режиме из-за снегопада. За сутки было убрано 390,7 кубометров снега.