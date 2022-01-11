Мужчину госпитализировали после пожара в многоквартирном доме в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В понедельник, 10 января, в многоквартирном доме на улице Попова произошёл пожар. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали спасателей. По указанному адресу прибыли подразделения 7 пожарно-спасательной части.

На полу в комнате, где разгорелся пожар, лежал мужчина. Он надышался продуктами горения. Его вынесли на свежий воздух и реанимировали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, человек жив, но прибывшим медикам пришлось его госпитализировать.

Пожар оперативно ликвидировали. В комнате выгорели предметы мебели и оргтехника. Возможной причиной случившегося специалисты называют электротехническую.

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