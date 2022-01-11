Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 января: более 417 тысяч человек завершили вакцинацию

За последние сутки в Смоленской области выявили 69 заражений коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области выявили 69 заражений коронавирусом, сообщили в столичном Оперштабе. Общее число заболевших достигло 85 819.

8 человек скончались за сутки, всего 2 437 погибли от COVID-19. Успешно справились с болезнью и выписались 78 522.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 10 января в регион поступило 572 575 комплектов вакцины. Первым компонентом привиты более 434 тысяч смолян. Завершили вакцинацию 417 207 человек.

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