В Смоленске мужчина до смерти избил гостью во время празднования Нового года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

2 января в полицию поступило сообщение о конфликте местных жителей, в результате которого пострадала женщина. Позже сотрудники полиции установили, что 37-летняя жительница Десногорска, приехавшая в гости к знакомому, ранее судимому 32-летнему жителю Смоленска, скончалась.

С 1 по 2 января они распивали спиртные напитки в комнате общежития по улице Маршала Соколовского. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, мужчина избил гостью руками. От полученных травм она скончалась.

Увидев, что женщина не подает признаков жизни, подозреваемый позвонил своему другу, а тот, приехав к нему домой, убедил позвонить в полицию и «скорую помощь».

Мужчину задержали, он дал подробные признательные показания. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, обвиняемому грозит до 15 лишения свободы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске мужчина избил сожительницу табуретом во время ссоры. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.