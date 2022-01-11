В смоленском микрорайоне Миловидово откроют второй кабинет врача общей практики. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский посетил офис врача общей практики, который открылся летом 2021 года в микрорайоне Миловидово. Главное предназначение кабинетов – сделать первичный прием пациентов, проживающих в жилых микрорайонах, удаленных от территориальных поликлиник, более удобным и доступным. На данный момент подобные офисы работают также в микрорайоне Южный, на Краснинском шоссе и в районе улицы Речной.

Численность взрослого населения, проживающего в Миловидово, превышает 3 тысячи человек, также на территории обслуживания – более 800 детей.

Сейчас на базе офиса врача общей практики организован терапевтический и педиатрический прием, оборудованы кабинеты медицинской помощи, есть возможность проведения внутривенных и внутримышечных инъекций, а также функциональных исследований - ЭКГ, ФВД (функция внешнего дыхания), исследование уровня глюкозы и холестерина экспресс-методами. В кабинете также оказывается паллиативная медицинская помощь, проводится иммунизация против COVID-19 и профилактические медосмотры.

Исходя из растущей численности населения в микрорайоне и возрастающей потребности в оказании медпомощи, будет проработан вопрос открытия здесь ещё одного участка врачебного обслуживания, рассказал глава региона на своей странице в соцсетях. Кроме того, будут рассмотрены предложения по организации аналогичных офисов на территориях, где ведется активное жилищное строительство.

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