Смолянин напал на собутыльника с ножом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ночью 17 ноября 2021 года в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с ножевыми ранениями в грудь и живот.

Было установлено, что в доме по улице Лесная компания знакомых распивала спиртные напитки. Во время застолья между двумя мужчинами произошёл конфликт, они вышли на улицу, чтобы разобраться между собой. Один из них взял с собой нож и нанес 41-летнему неприятелю несколько ударов в грудь и живот. Оружие сломалось, это спасло жизнь мужчине.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, ранее судимого 44-летнего местного жителя обвинили в покушении на убийство. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 105 УК РФ – лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске мужчина до смерти избил гостью во время празднования Нового года. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.