В Смоленске продолжают комплексную уборку снега. Фото: пресс-служба администрации города.

Механизированными бригадами «СпецАвто» продолжаются работы по расчистке и посыпке реагентами улиц города.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что специалисты выезжали на участки улиц Нормандия-Неман, Большая Советская, Дзержинского, Нахимова, Бакунина, Твардовского, Шевченко, Бабушкина, 25 Сентября, Крупской, Маршала Конева, Рыленкова, Сведлова, Фрунзе, Лавочкина, проспекта Строителей, Витебского шоссе и других магистральных дорог Смоленска.

Параллельно проводилась уборка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

За сутки последствия снегопада устраняли 59 единиц техники и бригады десятков работников учреждения. Всего за сутки с улиц города было убрано 462 кубометра снега.

Уборкой второстепенных улиц, мостов, путепроводов и остановок общественного транспорта в Заднепровском и Промышленном районах занимается МБУ «Дормостстрой». В этих направлениях задействованы 16 единиц техники и несколько десятков рабочих.

Что касается уборки снега на общественных территориях города, ей занимаются специалисты «Зеленстроя». Она ведётся как механизированным, так и ручным способом. Рабочие расчищают дорожно-тропиночную сеть и посыпают дорожки песком. В их арсенале не только лопаты, но и средства малой механизации – ротеры.

Работу по расчистке придомовых территорий ведут 196 дворников «Жилищника». Помимо них задействованы и мобильные бригады для каждого района города. Также осуществляется и техническая уборка: это КДМ, тракторы, машины ЗИЛ для вывоза снега.

Ранее «КП» писала, что 59 единиц техники задействованы для уборки снега на федеральных дорогах в Смоленской области. Для обработки проезжей части израсходовано 579 тонн реагентов.