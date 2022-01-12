Более 242 км автодорог отремонтировали в Смоленской области в рамках нацпроекта. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

На официальном сайте нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подвели итоги по его реализации в регионе.

В 2021 году работы проводились в 14 районах Смоленской области. Всего отремонтировано более 242 км региональных и межмуниципальных трасс.

В частности, в 2021 году продолжилось обновление Старой Смоленской дороги. Отремонтировали участок протяженностью 18,8 км в Кардымовском районе – от поселка Кардымово до деревни Соловьево. В Вяземском – два участка общей протяженностью 6,4 км. Всего за три года в работы проводились на почти 70 км этой трассы, проходящей через Смоленский, Кардымовский, Дорогобужский и Вяземский районы Смоленской области.

Продолжился ремонт автомобильной дороги Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново, соединяющей четыре района Смоленской области. В 2022 году в Дорогобужском районе отремонтировано 10,6 км, а всего за три года – почти 45 км.

Также в нормативное состояние привели участок автодороги, ведущей к одному из самых популярных туристических мест – Смоленское Поозерье. Здесь отремонтировали 14,4 км.

Впервые работы по нацпроекту в 2021-м прошли в Духовщинском, Руднянском и Велижском районах области. В Холм-Жирковском районе были отремонтированы два участка дорог общей протяженностью 19,46 км. Обе дороги соединяют поселок Холм-Жирковский с трассой М1 «Беларусь».

Кроме того, четыре объекта в отремонтировали в Смоленском районе. Так, в рамках реализации нацпроекта, обновлено 8 км дороги «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» – Аполье – Гор-Аполье и три участка трассы «Беларусь» «Москва – граница с Республикой Белоруссия» – Жуково – Самолюбово» общей протяженностью 8,7 км.

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