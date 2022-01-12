В Смоленской области столбики термометров опустятся до -21. Фото: Олег АДАМОВИЧ

12 января в Смоленской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в региональном ЦГМС. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует северный, 5-10 м/с.

Столбики термометров по области опустятся ночью до -21°C…-16°C, днем -17°C…-12°C.

В Смоленске: ночью -19°C…-17°C, днем -15°C…-13°C.

Атмосферное давление 749 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.

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