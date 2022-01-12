В Смоленске мужчина напал на знакомого. Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию обратился 32-летний местный житель с заявлением о причинении ему телесных повреждений.

Установили, что у заявителя произошел конфликт с его знакомым, ранее судимым 33-летним местным жителем, и в ходе ссоры мужчина ударил постращавшего в лицо.

Согласно медицинскому заключению, причиненные травмы квалифицируются как средней тяжести вред здоровью.

Участковый установил местонахождение подозреваемого и опросил его. Тот пояснил свою агрессию внезапно вспыхнувшей неприязнью к потерпевшему.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему «светит» максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее «КП» писала, что смолянин напал на собутыльника с ножом. Мужчина бил неприятеля, пока оружие не сломалось.