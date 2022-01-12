Губернатор Смоленской области прокомментировал начало работы платного участка трассы М-1 «Беларусь» Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 11 января проезд по участку трассы М1 «Беларусь» с 33 по 66 км (Московская область) станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Для легкового транспорта с понедельника по четверг тариф составит 100 руб. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни – 120 руб. Для грузового транспорта четвертой категории стоимость проезда составит 330 руб. вне зависимости от дня недели.

В ходе совещания членов администрации Смоленской области губернатор Алексей Островский прокомментировал начало работы платного участка трассы М-1 «Беларусь».

– Многие смоляне обращаются ко мне с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что для жителей Смоленской области въезд в Москву теперь будет возможен исключительно на платной основе из-за начала работы нового платного участка трассы М-1 «Беларусь». Хочу подчеркнуть, что работа по реконструкции участка трассы М-1 в Московской области была проведена с учетом позиции администрации Смоленской области и предполагает 2 варианта проезда в сторону Москвы и в обратном направлении: на платной и безвозмездной основе. Каждый смолянин может доехать до столицы, выбрав один из двух участков на свое усмотрение. При этом качество дорожного покрытия у дорог одинаковое, различается лишь количество рядов для движения автомобилей, – отметил Алексей Островский.

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