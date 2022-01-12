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Здоровье12 января 2022 8:51

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 января: 125 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 12 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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По данным столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный статус получили 125 человек.

По данным столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный статус получили 125 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество выздоровевших смолян в разы превышает число заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный статус получили 125 человек. Успешно справились с заболеванием – 271.

Общее число случаев заражения составляет 85 944. Выздоровели 78 793 человека с начала пандемии. За стуки от осложнений погибли 7 смолян, всего 2 444 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 435 526 смолян, 418 663 человек завершили вакцинацию.

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