Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 января: 125 человек заразились за сутки

По данным столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный статус получили 125 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество выздоровевших смолян в разы превышает число заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный статус получили 125 человек. Успешно справились с заболеванием – 271.

Общее число случаев заражения составляет 85 944. Выздоровели 78 793 человека с начала пандемии. За стуки от осложнений погибли 7 смолян, всего 2 444 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 435 526 смолян, 418 663 человек завершили вакцинацию.

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