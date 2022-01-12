В Гагарине спасатели эвакуировали 40 человек при пожаре в пятиэтажке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около трёх часов ночи 12 января произошёл пожар в пятиэтажном доме сложной планировки на улице Гагарина. Хозяин однокомнатной квартиры на третьем этаже почувствовал запах дыма, когда он вышел в подъезд, оказалось, что снаружи горит его входная дверь и деревянный пол перед ней. Мужчина выбежал на улицу и попросил прохожих вызвать спасателей.

Прибывшие на место подразделения 21 пожарно-спасательной ликвидировали возгорание. Чтобы не подвергать здоровье людей опасности, пожарные эвакуировали 40 жильцов и их питомцев на незадымленный первый этаж.

– В результате повреждена входная дверь в квартиру и пол перед ней, коридор частично закопчен продуктами горения. Что стало причиной возгорания устанавливают специалисты, но очевидно, что у данного происшествия скорее всего есть конкретный виновник, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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