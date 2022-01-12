Энергетики «Смоленскэнерго» осветили мост в Смоленске. Фото: ПАО «Россети».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» завершил работы по монтажу нового освещения моста, соединяющего улицы Нахимова и Кловская, сообщает пресс-служба компании.

Через глубокий ров много лет назад был построен пешеходный мост. Из-за отсутствия освещения все эти годы в темное время суток горожане в темноте, с боязнью за свою безопасность, переходили по нему – взрослые домой с работы, дети из школы. Проект для энергетиков показался интересен тем, что стандартные опоры освещения по техническим параметрам не могли быть установлены на данном объекте, поэтому специалисты филиала применили облегченные парковые опоры в количестве 10 штук со светодиодными светильниками типа Galad Лидер 40Вт, проложили питающие кабели длиной 250 метров.

Реализуемые мероприятия по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения, проводимые специалистами филиала, прежде всего, направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей. Преимущества новой подсветки и безопасность передвижения по мосту уже отмечают горожане.

Ранее в течение 2021 года в рамках муниципального контракта была проведена серьезная реконструкция системы уличного освещений Заднепровского района Смоленска: построено более 15 км линий, организовано 377 светоточек.

«Осенью 2021 филиал откликнулся на просьбу администрации города и всего за два месяца реализовал проект по освещению моста в Смоленске. Энергетикам всегда близки проблемы освещения улиц населенных пунктов области, мы готовы выполнять контракты по различным направлениям развития инфраструктуры региона», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.