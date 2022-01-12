В Смоленске 64-летнего сторожа предприятия насмерть придавило платформой для подъёма фуры. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

10 августа 2021 года мужчина на территории поселка Тихвинка в Смоленске ремонтировал гидравлическую систему прицепа фуры МАЗ, который используется для перевозки специальной техники.

Из-за грубого нарушения правил эксплуатации и требований техники безопасности при осуществлении ремонта произошла разгерметизация гидравлической системы прицепа. На находившегося рядом 64-летнего сторожа базы упала аппарель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

55-летнего мужчину, который нарушил требования техники безопасности при ремонте, обвинили в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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