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Общество12 января 2022 12:39

В Смоленске 64-летнего сторожа предприятия насмерть придавило платформой для подъёма фуры

Мужчина, ремонтирующий прицеп, нарушил требования техники безопасности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске 64-летнего сторожа предприятия насмерть придавило платформой для подъёма фуры.

В Смоленске 64-летнего сторожа предприятия насмерть придавило платформой для подъёма фуры.

Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

10 августа 2021 года мужчина на территории поселка Тихвинка в Смоленске ремонтировал гидравлическую систему прицепа фуры МАЗ, который используется для перевозки специальной техники.

Из-за грубого нарушения правил эксплуатации и требований техники безопасности при осуществлении ремонта произошла разгерметизация гидравлической системы прицепа. На находившегося рядом 64-летнего сторожа базы упала аппарель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

55-летнего мужчину, который нарушил требования техники безопасности при ремонте, обвинили в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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