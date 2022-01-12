Более 8 миллионов рублей направили на ремонт школы-интерната для детей с ОВЗ под Смоленском. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочей поездки в Краснинский район губернатор Алексей Островский посетил школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках нацпроекта «Образование» в учреждении отремонтированы помещения и приобретено оборудование.

На территории школы располагаются здание с учебными классами, специализированными кабинетами по отдельным предметам и мастерскими, общежитие на 100 мест с медицинским блоком, баня, прачечная, котельная и гараж.

В учреждении по адаптированным основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования обучаются слепые и слабовидящие дети. На данный момент в учреждении обучается больше 60 детей, 5 из которых – по индивидуальному учебному плану на дому. На базе учреждения работают 32 высококлассных педагога, отметили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в кабинете художественного творчества появилось новое оборудование – интерактивные доски и 3D-техника. Ранее в школе был только 3D-принтер, возможности учащихся были ограничены небольшим количеством заданных программ.

– Благодаря реализации нацпроекта «Образование» был приобретен 3D-сканер, и теперь мы можем распечатывать все, что необходимо. Первое созданное нами изделие – это миниатюра римского амфитеатра, состоящая из четырех частей, которые слепой ребенок может подробно исследовать на ощупь, – рассказала заместитель директора по учебной работе Татьяна Савка.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Также было приобретено оборудование для мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий», швейной, картонажно-переплетной и полиграфической мастерских, кабинетов массажного дела, психолога, компьютерного класса.

На ремонт и обновление материально-технической базы было потрачено более 8 миллионов рублей.

По словам сотрудников учреждения, усовершенствована также система коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Для оценки здоровья обучающихся используется диагностический аппаратно-программный комплекс и оборудование для скрининга слуховых и зрительных функций детей.

Ранее «КП» писала, что почти 752 млн рублей направят на реализацию нацпроекта «Образование» в Смоленской области. В администрации региона обсудили задачи на 2022 год.