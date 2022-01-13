В 39 школах Смоленской области откроют Центры «Точка роста». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В администрации региона состоялось рабочее совещание губернатора Алексея Островского с его заместителем Витой Хомутовой и начальником профильного департамента Еленой Талкиной. В ходе рабочей встречи участники обсудили план работы региональной системы образования на 2022 год.

По словам Елены Талкиной, в 2022 году продолжится работа по реализации 4 региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Образование», среди которых «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

В 39 общеобразовательных организациях планируется открытие естественно-научных и технологически направленных Центров «Точка роста». На базе средней школы №2 в Вязьме будет открыт детский технопарк «Кванториум», к 2024 году подобные технопарки будут оборудованы в 4 образовательных учреждениях области.

Также будет продолжена работа в рамках регпроекта «Успех каждого ребенка» по строительству спортивных площадок и залов в сельской местности. В этом году планируется открыть 9 таких объектов. Кроме того, впервые будут созданы 399 новых мест в системе дополнительного образования детей города Смоленска и Смоленского района.

Ещё одной задачей является обновление материально-технической базы в учреждениях. Так, в 2022 году современным оборудованием планируется оснастить 90 образовательных организаций, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Второй темой повестки стал вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования. На сегодняшний день на территории Смоленской области находятся 883 объекта образовательных организаций, подлежащие антитеррористической защищенности. Для их защиты из областного бюджета выделены средства на покупку и установку кнопок тревожного вызова, камер видеонаблюдения, металлодетекторов и периметральных ограждений.

Ранее «КП» писала, что почти 752 млн рублей направят на реализацию нацпроекта «Образование» в Смоленской области. В администрации региона обсудили задачи на 2022 год.