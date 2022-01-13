В Гагаринском районе неизвестный жестоко убил 9 щенков. Фото: «Главное в Гагарине» в соцсетях.

В селе Токарево Гагаринского района местный житель жестоко убил 9 щенков. О случившемся рассказали смоляне в соцсетях. По словам автора поста, неизвестный убил щенков топором на следующий день после Рождества.

– Малыши принадлежали бродячей собаке, которая родила их на территории заднего двора женщины. Владелица территории решила оставить новорожденных себе, однако спустя неделю случилась трагедия.

Пенсионерка рассказала, что щенков забрали с территории дома и зарубили всех до одного топором. Убитых животных неизвестный закопал на заднем дворе местной школы. При этом сама женщина отмечает, что лично она расправы не видела.

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