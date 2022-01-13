Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с троллейбусом в Смоленске. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

16 декабря 2021 года около 18:30 часов вечера возле дома 102А по улице Попова произошла авария, в результате которой погиб пенсионер.

51-летний водитель троллейбуса №3, подъезжая к перекрестку улиц Попова и Рыленкова, сбил 70-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, от полученных травм пенсионер скончался в ОГБУЗ «КБСМП» города Смоленска. Сейчас сотрудники полиции ищут возможных очевидцев и свидетелей ДТП.

Всех, у кого есть информация о происшествии, просят сообщить её по телефону: 8 (4812) 77-46-18.

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