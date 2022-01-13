Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 13 января. Фото: Олег АДАМОВИЧ

13 января в Смоленске и области пройдёт небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололёд и гололедица. По прогнозам смоленского ЦГМС, порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Температура воздуха по Смоленской области: 0°C…-5°C.

В Смоленске: днем 0°C…-2°C.

Атмосферное давление 751 мм рт. столба, будет падать.

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