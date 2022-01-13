В Смоленске нетрезвый мужчина напал на ребёнка в маршрутке. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

Местные жители в соцсетях сообщили, что во вторник, 11 января, на их ребёнка напал пьяный мужчина. Со слов родителей, это произошло в 10-ом часу утра в маршрутке МЖК-Юбилейная. Неизвестный разбил подростку нос и пытался сломать палец на руке:

– Все кто в курсе этой ситуации, просьба сообщить родителям. Может, кто-то знает его, из тех, был в этом автобусе. Ребёнок просто ехал в школу. Папа –Александр Иванов, 8 (903) 894–77–90.

Ранее «КП» писала, что в Гагаринском районе неизвестный жестоко убил 9 щенков. Для расправы над животными мужчина использовал топор.