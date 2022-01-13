Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 января: 2 453 человека погибли с начала пандемии

За прошедшие сутки в Смоленской области выявлен 141 случай коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявлен 141 случай коронавируса. Общее число заболевших достигло 86 085.

Выздоровели за все время пандемии 79 047, из них 254 – за сутки. Погибли от осложнений 2 453 человека. За сутки скончались 9 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Привиты первым компонентом 436 960 человек, полностью завершили вакцинацию 420 482 жителя региона.

Сутками ранее под медицинским наблюдением находились 4 985 человек, из них 3 893 – в режиме самоизоляции, 1 092 – в стационаре.

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