В Смоленске планируют ограничить движение большегрузов в период снегопадов. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В администрации Смоленска прошло заседание оперативного штаба по уборке улично-дорожной и пешеходной сети города.

В настоящее время власти разрабатывают постановление, которое будет регулировать проезд большегрузного транспорта по территории Смоленска в непогоду, тем самым позволив снизить нагрузку на дороги.

– Фуры едут на разгрузку, застревают в междворовых пространствах и блокируют весь двор, не позволяя работать коммунальной технике, – отметила заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко.

В пресс-службе администрации добавили, что проблема остро ощущается в кварталах, где расположены крупные сетевые магазины.

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