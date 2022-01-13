Шесть улиц Смоленска останутся без горячей воды и отопления 14 января

На шести улицах Смоленска отключат горячую воду и отопление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 января специалисты смоленского филиала ПАО «Квадра» проведут ремонт изношенного участка теплосети по ул. Неверовского.

Как сообщили в пресс-службе организации, в связи с работами – с 8.00 до 20.00 – подача тепла и горячей воды будет приостановлена по следующим адресам:

пр-т Гагарина, 12/1, 12а, 12б, 12в, 14/2;

ул. Октябрьской революции, 13, 13а, 24, 26, 28, 30, 32, 36;

ул. Николаева, 3, 5, 7, 9, 13;

ул. 2-я Краснинская, 7, 7/2;

ул. Неверовского, 1;

ул. Раевского, 2.

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