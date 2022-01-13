Шесть улиц Смоленска останутся без горячей воды и отопления 14 января

На шести улицах Смоленска отключат горячую воду и отопление.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
14 января специалисты смоленского филиала ПАО «Квадра» проведут ремонт изношенного участка теплосети по ул. Неверовского.
Как сообщили в пресс-службе организации, в связи с работами – с 8.00 до 20.00 – подача тепла и горячей воды будет приостановлена по следующим адресам:
пр-т Гагарина, 12/1, 12а, 12б, 12в, 14/2;
ул. Октябрьской революции, 13, 13а, 24, 26, 28, 30, 32, 36;
ул. Николаева, 3, 5, 7, 9, 13;
ул. 2-я Краснинская, 7, 7/2;
ул. Неверовского, 1;
ул. Раевского, 2.
Читай также: в Смоленской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшее время погода резко ухудшится.