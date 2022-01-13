В Смоленске строительство детского сада в «Соловьиной роще» завершено. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский посетил детский сад в микрорайоне «Соловьиная роща», который был построен в рамках нацпроекта «Демография».

Объект уже сдан в эксплуатацию, сейчас проводятся необходимые процедуры по его оформлению и лицензированию.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что в новом детском саду будут функционировать 8 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Учреждение рассчитано на 150 мест.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Помимо помещений с отдельными спальнями, имеются музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты педагогов разной направленности и прочее. На территории детского сада оборудованы игровые и спортивные площадки.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Сейчас идет закупка мягкой мебели и игрушек, в ближайшее время начнется прием персонала. Алексей Островский дал поручение начальнику профильного департамента Константину Ростовцеву проработать вопрос нанесения на стены помещений внутри сада изображений героев сказок и мультфильмов.

По словам главы города Смоленска Андрея Борисова, детский сад начнет свою работу весной 2022 года.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

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