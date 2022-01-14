Алексей Островский поручил организовать трудоустройство сотрудников гагаринского предприятия. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации региона состоялось совещание с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, в рамках которого обсуждалась ситуация, сложившаяся на предприятии «ИЦ «Электролуч», расположенном на территории Гагаринского района.

В инженерном центре в течение длительного времени нарушаются права смолян в части выплаты им положенной зарплаты. Задолженность перед 164 сотрудниками компании «Электролуч» составляет около 31 млн рублей. При этом глубина задолженности – до 5 месяцев. Губернатор Алексей Островский отметил, что несмотря на все предпринятые ранее меры, организация находится на стадии банкротства.

В конце 2021 года произошла частичная смена руководства компании, директор предприятия был арестован, на сегодняшний день арбитражным судом назначен временный управляющий.

В настоящее время среднесписочная численность работников предприятия составляет 124 человека, из них около 60-90 находится в простое. По словам начальника Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области Романа Романенкова, определить точное количество таких сотрудников в организации невозможно, так как руководство отказывается предоставить информацию.

По поручению главы региона профильный департамент прорабатывает вопрос временного или постоянного трудоустройства работников в других организациях Гагаринского района, а также создания временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству города.

Сейчас предприятие закрыто, часть сотрудников уже приняла решение об увольнении. Для устранения задолженности перед смолянами проводится работа с силовыми ведомствами, а также организовано взаимодействие с федеральными органами власти, добавили в пресс-службе администрации региона.

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