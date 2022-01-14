Бюст Петра I установили возле здания прокуратуры Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленске прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 300-летию российской прокуратуры. Торжества начались с церемонии открытия бюста Петра Великого, который установлен в сквере напротив здания прокуратуры Смоленской области. Именно Пётр 12 января 1722 года издал указ об учреждении в России прокуратуры.

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский. В своем приветственном слове глава региона напомнил, что имя Самодержца Всероссийского непосредственно связано со Смоленщиной. Петр I неоднократно посещал смоленские земли, лично занимался вопросами строительства, развития торговли, укрепления обороноспособности государства на западных его рубежах. При его непосредственном контроле на рубеже XVII–XVIII веков была приведена в порядок Смоленская крепостная стена, заложены и построены храмы, основана Гжатская пристань.

В рамках церемонии Алексей Островский вручил Благодарственное письмо Губернатора автору памятника – скульптору, члену Союза художников России Илье Дюкову за значительный вклад в развитие культуры и искусства Смоленской области.

Празднование юбилейной даты продолжилось в Смоленском государственном академическом драматическом театре имени А.С. Грибоедова, рассказали в пресс-службе областной администрации. Там состоялись торжественное собрание и концерт в честь юбилея.

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