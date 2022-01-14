В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Фото: Олег УКЛАДОВ

14 января в Смоленске и области будет пасмурно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. Местами образуется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 751 мм рт. столба, будет падать.

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