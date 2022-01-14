В Смоленске мужчина напал с ножом на знакомую. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию обратилась 30-летняя местная жительница. Она рассказала, что распивала вместе со своим 58-летним знакомым спиртные напитки у себя дома. Между ними произошёл конфликт, мужчина ударил хозяйку квартиры в бедро.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ранение квалифицируется как лёгкий вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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